24/09/2024 07:50

《國金頭條》聯儲行長密集講話穩信心，道指標普再創新高

《經濟通通訊社24日專訊》美國多位聯儲銀行行長表態，支持聯儲局啟動寬鬆周期，增強投資者對市場信心。美股大盤周一（23日）小幅走高，道指和標普500再創新高。

道指上漲61.29點，或0.2%，報42124.65點。標普500上漲16.02點，或0.3%，報5718.57點。納指上漲25.95點，或0.1%，報17974.27點。

在個股中，英特爾上漲3.3%，此前《彭博社》引述知情人士稱，阿波羅全球管理提出向英特爾投資數十億美元。華爾街分析指，在經歷了本月的艱難開局後，投資者相信聯儲局將設法保持美國經濟擴張，股市因此反彈。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里(Neel Kashkari)表示，支持在今年剩餘兩次政策會議上，每次以25個基點的幅度降息。亞特蘭大聯儲銀行行長波斯蒂克(Raphael Bostic)則表示，隨著通脹和就業之間的風險變得更加均衡，以大幅降息行動啟動聯儲局的降息周期，將有助於使利率更接近中性水平。

美匯指數漲0.05%，至100.83。歐元兌美元跌0.4%，至1.1115。澳元兌美元漲0.6%，至0.6846。英鎊兌美元漲0.2%，至1.3345，是連續第四個交易日上漲。美元兌日圓跌0.37%，至143.38。



*金價升至紀錄新高*



自聯儲會上周降息50基點以來，黃金持續走高。現貨金一度上漲0.5%，至每盎司2634.9美元，超過上周五（20日）創下的歷史高點。

油價下跌。紐約期油下跌近1%，結算價低於每桶71美元，上周上漲4.8%，創出2月以來最大單周漲幅。布蘭特期油也跌至每桶74美元下方。

伊朗總統佩澤希齊揚周一表示，伊朗願意緩和與以色列的緊張關係，只要對方做出同樣程度的承諾。這個表態緩解了一些投資者對於中東衝突可能惡化進而威脅石油生產的擔憂。(jf)