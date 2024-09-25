25/09/2024 11:45

《豪論國金－李振豪》首次減息後的債市部署（一）

《豪論國金》美國聯儲局終於宣布減息50個基點。正如本章節過去不斷強調，歷史上逼使聯儲局啟動首降，是經濟走弱而非通脹下降，預測本次亦不例外，如今一語成讖。過往鮑威爾及其各委員念茲在茲的經濟數據為本，加上拾人牙慧的名人與學者，成功把市場焦點引導至鋪墊的通脹數據，此刻百口莫辯，親手斷送一己聲譽。



參考6至8月的經濟數據，尤其「教育」了市場一整年的通脹導向：按月核心PCE持平，按月核心CPI更出現反彈，甚至聯儲局更新自家通脹預測都是持平，其導向邏輯何在？按季GDP由首季1.4%升至次季3%，「金髮女孩」加持反而啟動減息？無懼通脹重臨？還是難於啟齒的經濟驟降？鮑威爾亦承認應在7月就業數據惡化前減息，暗示藉本次減幅追回步伐。令人費解是聯儲局接收的資訊必定較市場更早，但行動卻落後於市場預測？更離譜是當失業率攀升時，上季把今明兩年預測中位數上調而非下調，如今甩鍋又有何用？2022年時加息步伐落後於通脹率，今次減息又落後於失業率，實在耐人尋味。



點陣圖的預測中位數與當時聯邦利率及翌年預測中位數作比較，結果顯示由鮑威爾在2018年2月執掌至今年9月共27個季度中，預測中位數與當時利率全數出現差距，暗示該委員會的預測全數都未能兌現，平均差距約0.13%，標準差約0.60%，而預測低於當時利率的機率高見63%。同樣指標套用在上任主席耶倫執掌期間（2014年2月至2018年2月），分別是0.11%、0.21%及31%。比較下反映本屆委員會偏好營造減息憧憬，但以失場告終。標準差（與現實落差的波動性）較耶倫時代多約兩倍，更在利率高峰期間，與聯邦利率及與翌年中位數的差距達至近10年最嚴重水平。委員會歇斯底里的狀態，對投資者的衝擊可見一斑。從商者在顛簸的利率路徑上如何作出商業決定？經濟又如何增長？



今天鮑威爾表示看不到衰退跡象，減息50個基點並非「新節奏」云云。貴為全球最重要的央行，連續失誤及急轉彎的操作才令投資者心寒，今天再去為其幌子咬文嚼字只是徒然。但更大風險是，未來經濟一旦走弱，通脹卻因大幅減息而反彈，滯脹陰霾便不脛而走。參考過去歷史，引爆點很大可能是中東戰事。



歸根究柢，以飄忽無常的行為來碾壓期望、磨滅意志，更容易操控受眾，達至賠上聯儲局聲譽於不顧的隱藏目標。多次強調，美國總統大選及中美博弈在前，挑戰三觀甚至超乎想象的事情都有可能發生，過於執著反而蒙蔽心眼，宜穹蒼大局來制定投資部署。下期再續。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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