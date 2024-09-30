24/09/2024 10:11

【提振內房】廣開首席：下調存量房貸利率可降低提前還貸訴求

《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行行長潘功勝今日宣布，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在0.5個百分點左右。同時，統一首套房和二套房的房貸最低首付比例，將全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%。

對此，廣開首席產業研究院資深研究員馬泓表示，監管層針對住房存量貸款利率和二套房首付比例的調整釋放出穩樓市積極信號。下調存量房貸利率，最直接的積極效果是減輕了存量房貸持有者的償債壓力，降低提前還貸的訴求，並可能推動這部分居民增加其他領域的投資或消費支出。同時，新政也為購房者提供更多購房優惠政策，希望通過下調購房門檻，降低購房成本，更好地滿足剛性和改善性住房需求。

馬泓預計，各地商業銀行將快速跟進下調個人住房存量房貸利率。新政將對全國商品房去化提供幫助，有望加快國內商品房市場向供求平衡的方向運行，推動房地產市場平穩健康發展。（lc）