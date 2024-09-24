24/09/2024 19:41

《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社24日專訊》英倫銀行委員發表講話，及美國公布新屋銷售，料為周三（25日）市場焦點。



*日本央行公布貨幣政策會議記錄，澳洲公布CPI*



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會舉行非貨幣政策會議(線上)。美國總統拜登會見越南國家主席暨越共中央總書記蘇林。周三本港時間7:50am，日本央行公布7月30至31日貨幣政策會議記錄。9:00am，韓國企劃財政部長官崔相穆在一個論壇上發表講話。4:00pm，英倫銀行MPC委員格林就消費問題發表講話。晚上8:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾參加一個圓桌會議。

數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布8月消費者物價指數，年率升幅料由3.5%收窄至2.7%。10:00pm，美國公布8月新屋銷售，料由73.9萬降至70萬，月率料由10.6%逆轉至下滑5.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:鱷魚恤(00122)、恒和集團(00513)、新創建集團(00659)、聯合醫務(00722)、新世界百貨中國(00825)、國際娛樂(01009)、亞太資源(01104)、盈健醫療(01419)、新興印刷(01975)、大健康國際(02211)、玖龍紙業(02689)等。(wa)