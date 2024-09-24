24/09/2024 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.18976 +40.916 一周 4.26024 +42.083 兩周 4.20524 +46.405 一個月 4.02179 +28.244 兩個月 4.03554 +20.792 三個月 4.05441 +16.328 六個月 3.95244 +5.417 一年 3.9706 +3.756

《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息今日全線上揚，其中，隔夜息再漲近41基點，報4.18976厘，續創三周新高，與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報4.02179厘，為8月21日以來一個月新高。一周拆息升42基點至4.26024厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，至4.05441厘，為9月12日後最高。長息方面，六個月拆息進一步升至3.95244厘，一年期亦升至3.9706厘。港元匯價今早最高曾報7.7857-7.7894，最新報7.7881，較前收市價跌0.02%。人行行長潘功勝表示，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，又將引導市場基準利率下行。另外又創設新政策工具，支持股票市場發展。中港股市今早顯著造好。恒指高開326點或1.8%後，升幅隨即擴大，暫時最多漲609點，高見18856，最新仍升579點，報18826。(cl)資料來源：香港銀行公會