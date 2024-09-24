24/09/2024 11:20
《港元利率》拆息全線升，一個月期高見4.02厘創一個月新高
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息今日全線上揚，其中，隔夜息再漲近41基點，報4.18976厘，續創三周新高，與樓按相關的一個月拆息亦連升三天，報4.02179厘，為8月21日以來一個月新高。
一周拆息升42基點至4.26024厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，至4.05441厘，為9月12日後最高。長息方面，六個月拆息進一步升至3.95244厘，一年期亦升至3.9706厘。
港元匯價今早最高曾報7.7857-7.7894，最新報7.7881，較前收市價跌0.02%。
人行行長潘功勝表示，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，又將引導市場基準利率下行。另外又創設新政策工具，支持股票市場發展。中港股市今早顯著造好。恒指高開326點或1.8%後，升幅隨即擴大，暫時最多漲609點，高見18856，最新仍升579點，報18826。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周拆息升42基點至4.26024厘，反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，至4.05441厘，為9月12日後最高。長息方面，六個月拆息進一步升至3.95244厘，一年期亦升至3.9706厘。
港元匯價今早最高曾報7.7857-7.7894，最新報7.7881，較前收市價跌0.02%。
人行行長潘功勝表示，近期將下調存款準備金率0.5個百分點，又將引導市場基準利率下行。另外又創設新政策工具，支持股票市場發展。中港股市今早顯著造好。恒指高開326點或1.8%後，升幅隨即擴大，暫時最多漲609點，高見18856，最新仍升579點，報18826。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.18976
|+40.916
|一周
|4.26024
|+42.083
|兩周
|4.20524
|+46.405
|一個月
|4.02179
|+28.244
|兩個月
|4.03554
|+20.792
|三個月
|4.05441
|+16.328
|六個月
|3.95244
|+5.417
|一年
|3.9706
|+3.756
資料來源：香港銀行公會