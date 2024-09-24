24/09/2024 08:59

【銀色債券】銀債開賣倒數，專家教5招賺更多

銀色債券開賣倒數一周，下周一（30日）正式推售，但10多間中介商早已搶閘出招，齊搶攻涉資500億元的商機。銀行普遍以豁免5至7項收費做賣點，券商則頻出奇招還擊，除了以「10免」優惠作招徠，輝立達「11免」，耀才(01428)昨天更加碼至「12免」冀突圍。

券商另一出奇制勝招是容許借孖展谷大注碼抽銀債，銀齡族除了瞄準中介人的優惠著數外，專家建議以5大醒招抽銀債冀賺到盡。



*抽20至30手，退款做高息定存*



(1)先做短存再抽債：銀債銷售期較長，由9月30日到10月14日，凡是1965年或之前出生的長者都是合資格客戶，若想一筆錢兩邊賺，可先做14天短存，眼下最高息是渣打兩周享5.5厘，存百萬元速賺2190元利息；7天短存則以虛擬銀行富融10厘居首。



(2)宜斥30萬元認購：銀債鎖定3年固定年息4厘，撼贏現時1年定存最高3.4厘（由富邦提供，入場費50萬元），專家認為抽得過，但毋須瞓身認購，因參考去年政府把發行額加碼到550億元，每人最多只分到23手（每手1萬元）。

中銀香港(02388)個金產品總經理周國昌預計，銀債將獲超過30萬名長者申請，以去年32萬人認購估算，建議客戶可抽20手，務求提高確保可得手數；資金充裕者則可考慮抽25至30手。



(3)重錘客博向隅退款賺高息：要是銀髮族手頭閒資暫乏出路，又不想在風高浪急的港股淘金，以免風險太大，倒不如以個人上限百萬元入大飛抽銀債，博每年不少銀行皆打向隅退款注意，推高息吸長者客，如去年中銀、工銀亞洲及信銀國際等皆提供退款優惠。



(4)舊債換新債谷大彈藥：針對手頭欠鬆動族，若手持首隻綠債(04252)，以現價99.2元計，雖較面值100元低，但已多次收息，這債券的票息僅2.5厘，遠較銀債4厘低，且於明年5月就到期。專家建議不妨忍痛斬纜蝕讓，以綠債換馬銀債，再長揸3年，毋須擔心期間債價破底。



(5)手緊客借孖展入票：券商如耀才及輝立等提供借錢抽債服務，致富證券借九成允免息及免手續費，致富證券董事暨證券業務部主管郭家安說，若孖展客希望申請10手銀債，可借9萬元，只須付1萬元按金。《香港經濟日報》