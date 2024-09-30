24/09/2024 15:45

【提振內房】存量房貸利率再降，有銀行已調試系統，或要等一個月

《經濟通通訊社24日專訊》國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，中國人民銀行行長潘功勝會上表示，將降低存量房貸利率，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放貸款利率的附近，預計平均降幅大約0.5個百分點。

目前，社會頗為關注銀行何時真正執行該措施。據內媒《華夏時報》消息，有銀行工作人員透露，已在進行系統調試。

而據《海報新聞》引述多家銀行稱，現在已經關注到存量房貸利率調整的政策，還未接到相關調整通知，屆時將統一進行調整。

報道引述工商銀行的房貸業務工作人員稱，政策出台後，銀行需要用至少半個月到一個月的時間落地，「如果這個月想提前還款的話，建議提前還款。」

郵政儲蓄銀行某支行的房貸業務工作人員則表示，新政策出台後，將統一調整房貸利率，「但是，調了之後，我們的存量房貸利率也並不是實時調整的，需要按照年初調整或按放款時間整年進行調整。」

有業內人士表示，新政策正式發布後，各大銀行大概需要一至幾個月的時間進行落地調整，差不多都會在同一時間段內完成。(jq)