24/09/2024 11:56

【提振內房】李雲澤：已批白名單5700個，支持4百萬套房交付

《經濟通通訊社24日專訊》國家金融監管總局局長李雲澤今日在國新辦發布會上表示，在各方的共同努力下，城市房地產融資協調機制取得良好效果。截至目前，商業銀行已審批「白名單」項目超過5700個，審批通過融資金額達到1.43萬億元人民幣，支持400餘萬套住房如期交付。

在協調機制的帶動下，金融機構對房地產行業的支持力度也在不斷擴大。截至8月末，今年的房地產開發貸款較年初實現正增長，扭轉房開貸下滑的態勢。房地產的併購貸款和住房租賃貸款也分別增長14%和18%，為促進房地產市場平穩健康發展提供有力的金融支持。

同時，為積極支持剛性和改善性住房需求，金監總局將會同人民銀行指導各地、各家金融機構因城施策，調整相關的房地產金融政策。下一步，金監總局也會配合人行積極推進穩妥降低存量房貸的利率，以進一步減少居民的房貸支出，提高人民群眾的獲得感。

李雲澤又指，下一步，金監總局將堅決貫徹落實黨中央、國務院關於房地產工作的決策部署，進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效，切實做到「應進盡進」、「應貸盡貸」、「應放盡放」，堅決打贏保交房攻堅戰，促進房地產市場平穩健康發展。(sl)