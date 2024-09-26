24/09/2024 15:40

【傾力救市】澳新：有信心中國增長4.9%，仍需積極財政政策

《經濟通通訊社24日專訊》澳新發表研究報告稱，人民銀行今早的諸多寬鬆措施證實了該行的觀點，即聯儲降息為中國貨幣政策打開了大門，該行對中國今年經濟增長4.9%的預測充滿信心。

不過，報告認為，今天政策組合遠非火箭筒，因如以2009年救市佔當年GDP的11%計，今日的規模需為14萬億元(人民幣．下同)，惟下調存款準備率僅為銀行體系注入1萬億。倘若沒有其他部門的參與，該行仍擔心措施對實體經濟的影響有限，因中國似乎陷入了流動性陷阱。報告認為，需要採取積極的財政政策來提振真正的經濟需求。

報告測算，存量房貸利率下調50個基點將為家庭部門節省1500億元利息支出，料對消費的影響為530億元，不到2024年GDP的0.05%，因此需要採取更多需求方措施。（jy）