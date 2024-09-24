24/09/2024 11:04

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7850 -13.60 1周 1.9200 +6.10 2周 1.9730 -3.10 1個月 1.8360 -0.10 3個月 1.8500 -0.40 6個月 1.9050 -0.80 9個月 1.9200 -1.20 1年 1.9430 -1.40

《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行公布，今日進行4600億元(人民幣．下同)14天期逆回購，中標利率持平1.85%。公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放4600億元。人民銀行今日表示，未來將降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%降為1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。10月1日至7日為內地國慶假期，人行今日沒有進行7天逆回購操作。換言之，人行或在國慶黃金周後才下調7天逆回購操作利率。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)