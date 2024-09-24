24/09/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升15點子，報7.0572

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0510，較上個交易日升21點子，三連升，再創去年5月23日以來近一年半新高，上個交易日報7.0531。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開15點子，報7.0572，上個交易日即期匯率收盤報7.0587。

中國人民銀行在盤前宣布重大刺激經濟措施，包括將降低存款準備金率0.5個百分點和降低政策利率(7天期逆回購利率)0.2個百分點；引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在0.5個百分點左右，同時統一首套房和二套房的房貸最低首付比例，將全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%。此外，人行還宣布創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展。(sl)