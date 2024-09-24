24/09/2024 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升202點破7.04，續創近年半高

《經濟通通訊社24日專訊》中國三大金融監管機構在開盤前推出經濟政策大禮包提振市場信心，包括降準、降息、降存量房貸利率等，股市應聲大漲，人民幣亦無視降息壓力走高。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0385，較上個交易日4時30分收盤價大升202點子，繼續創去年5月22日以來近一年半新高，全日在7.0318至7.0640之間波動，盤中幾乎升破7.03關口。

離岸人民幣兌美元(CNH)亦大漲，現升189點子，報7.0393。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0510，較上個交易日升21點子，三連升，再創去年5月23日以來近一年半新高，上個交易日報7.0531。

《路透》表示，市場一直期待貨幣寬鬆政策，但由於此前的政策一再令人失望，市場預期較低，而今日公布的政策大禮包可能會將市場認為當局不會採取足夠措施振興經濟的負面想法消除。中國政府似乎決心證明，實現2024年國內生產總值達到5%目標現在還為時不晚。A股風險意願強勁可能起到緩和作用，幫助人民幣抵禦降息帶來的利空。

交易員表示，短期市場將繼續消化本輪經濟刺激政策，市場信心修復料更利於經濟復甦；而且隨著美聯儲進入降息周期，外部壓力減輕也令人民幣中期前景向好。(sl)

