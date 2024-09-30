24/09/2024 10:09

【提振內房】人行：降存量房貸利率料助五千萬家庭平均年省千五億

《經濟通通訊社24日專訊》中國人民銀行行長潘功勝今日在國新辦發布會上宣布，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近，預計平均降幅在0.5個百分點左右，同時統一首套房和二套房的房貸最低首付比例，將全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%。

潘功勝表示，此次存量房貸利率下調預期平均降幅0.5個百分點，預計惠及5000萬戶家庭、1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出1500億元人民幣左右。對於房貸利率調整，銀行需要一定時間進行技術準備，後續將完善商業銀行的按揭貸款機制，銀行和客戶雙方基於市場化原則，自主協商進行動態調整。

至於全國層面不再區分首套房二套房，統一最低首付比例全部為15%，潘功勝稱，各地可以在此基礎上因城施策，自主確定轄區內是否實施差異化的首付比例下限安排。商業銀行根據客戶風險狀況和意願確定具體的首付比例。(sl)

