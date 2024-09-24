24/09/2024 11:46

【聚焦人幣】人行：人幣貶值壓力明顯緩解，匯率有穩定堅實基礎

《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行行長潘功勝今日在國新辦發布會上談到人民幣匯率時表示，近期主要經濟體貨幣政策進行了調整，人民幣匯率貶值壓力明顯緩解。美聯儲降息50個基點是過去幾年中加息周期後的首次降息，主要經濟體貨幣政策進入降息周期，美元升值動能減弱。隨著國內外貨幣政策周期差收斂，人民幣匯率基本穩定的外部壓力明顯減輕。

他並指出，市場參與者要理性看待匯率波動。匯率影響因素是多元的，從外部因素看，受經濟走勢分化、美國大選等地緣政治變化，外部環境和美元走勢的不確定性依然存在。中國國內形勢看，人民幣匯率還是有比較穩定的堅實基礎，其中在宏觀層面，經濟回穩向好態勢將進一步鞏固增長，此次人行出台的比較強的貨幣政策有助於支持經濟，促進消費和投資。

此外，他表示，人民銀行在匯率政策上的立場是清晰透明的，主要是堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性；同時，強化匯率預期引導，防止匯率市場形成單邊一致性預期並自我實現，防範匯率單邊超調，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。(sl)