24/09/2024 09:53

【人行操作】人行：降息將帶動MLF利率、LPR及存款利率下行

《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行行長潘功勝今日在國新辦發布會上宣布將降準0.5個百分點及降低政策利率(7天期逆回購利率)0.2個百分點。潘功勝表示，預計本次降息將帶動中期借貸便利(MLF)利率下調0.3個百分點，預計貸款市場報價利率(LPR)和存款利率也將隨之下行0.2-0.25個百分點，對銀行淨息差影響總體保持中性。

潘功勝並指，目前金融機構加權平均存款準備金率為7%，降準0.5個百分點後，銀行業平均存款準備金率6.6%，與國際上主要經濟體的央行相比還有一定空間。人行將根據情況，在年底進一步下調存款準備金率，有可能進一步再下調0.25-0.5個百分點。

潘功勝強調，在這次利率調整方案設計中，人行技術團隊經過多輪認真的量化分析評估，政策變化對銀行收益影響中性，銀行業淨息差將保持基本穩定。(sl)