24/09/2024 09:39

《珠玉之論－陳鳳珠》內地經濟情況仍然嚴峻

《珠玉之論》內地8月的數據顯示經濟恢復情況較弱，8月社會消費品零售總額按年只增長 2.1%，差過市場預期；規模以上工業增加值按年上升4.5%，增速為5個月最慢；至於首8個月的固定資產投資創年內最低增速，按年增加3.4%。

今年以來，內地持續推出政策支持經濟發展，當中著力推動內需消費，惟社會消費品零售總額顯示消費意欲仍然不高。不過，內地近期專注推動汽車及家電的以舊換新政策，加上力度較大及進入旺季，預期有望支持零售銷售恢復增速。目前內地正處於消費降級，且消費出現傾斜，民生所需如餐飲、飲料等需求不足，體育用品消費亦未受惠體育盛事而有所增加，居民消費反而傾向出遊旅行，以及用於有補貼的範疇。至於工業需求及投資持續疲弱，倘若未來零售銷售未能提速，今年全年的經濟增長能否保五仍然存疑。《獨立股評人 陳鳳珠》



*筆者並無持有上述股票



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