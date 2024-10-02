24/09/2024 10:16

【國際要聞】OpenAI在X平台新聞帳戶遭入侵，發布虛假信息

《經濟通通訊社24日專訊》OpenAI表示，公司在社交平台X上的新聞帳戶周一(23日)遭到入侵，未經授權發布的帖子誘導用戶點擊謊稱與該人工智能公司相關的虛擬貨幣網站。

OpenAI表示，已察覺這一問題並展開調查。這些帖子於紐約時間周一晚上7點左右出現在@OpenAINewsroom帳戶上。約1個小時後，這些帖子仍然對一些用戶可見，隨後被刪除。

這並非首次發生針對OpenAI相關帳戶的虛擬貨幣欺詐事件。周日(22日)，OpenAI研究員Jason Wei的帳戶出現類似的帖子，宣稱推出一種名為$OPENAI的代幣。今年6月，OpenAI首席科學家Jakub Pachocki的帳戶亦被入侵。(rc)