24/09/2024 13:57

【國際要聞】新加坡前交通部長易華仁涉貪案開審，被告已認罪

《經濟通通訊社24日專訊》新加坡前交通部長易華仁(Subramaniam Iswaran)涉貪案今天開審，他已認罪。

今年62歲的易華仁被控35項控罪，其中包括兩項抵觸《防止貪污法令》的控罪，以及一項妨礙司法公正罪名，其餘32項則指他觸犯刑事法典第165節條文，即公務員不得接收貴重物品或禮物。

涉案金額超過40萬新加坡元(241.41萬港元)，易華仁被指收受的好處包括數十張世界一級方程式F1新加坡大獎賽的門票和昂貴的貴賓區套票，以及價值近8000新加坡元(48282港元)的布朗登(Brompton)摺疊單車。

易華仁最後決定認罪，他的代表律師文達星在求情時請求法官判他坐牢不超過8周。此外，律師指，易華仁也考慮到78歲的商人王明星已經一把年紀以及他的健康狀況，如果要讓他出庭供證將會是不公平的。在易華仁認罪後，高級副總檢察長戴偉雄念出案情時，透露易華仁已將涉案的38萬元(229.33萬港元)交給政府，並自願充公所有收到的禮物。

《彭博社》分析指，這場審判正值政治敏感時期，總理黃循財在5月接替李顯龍後，正準備在大選中領導執政的人民行動黨爭取選票，而易華仁是人民行動黨前黨員。(rc)