25/09/2024 16:33

【傾力救市】大摩：內地組合拳助撐股市情緒，惟不足以扭轉周期

《經濟通通訊社25日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，對於中國金融股，內地推出金融政策「組合拳」，應有助於支撐股市情緒，但該行仍然認為產業周期更值得關注，在減息期間穩定銀行淨息差的努力可能會支撐銀行股。大摩指，雖然多項支持措施出台，但有關影響會受制於對財務和風險的控制。

該行表示，預計房地產周期將在2025年底或2026年初觸底，但認為在房地產和產業周期真正見底之前，不會有足夠可行的政策來扭轉信貸需求周期，而且利率過低實際上可能會導致更多的下行壓力，亦指情緒和流動性支持可以在周期見底之前支持優質公司的估值，預計2025年後銀行淨利差將更加穩定。(bn)



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