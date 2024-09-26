25/09/2024 11:48

滙豐研究對內房股最近評級及目標價 內房股 評級 目標價(港元) 華潤置地(01109) 買入 29.6 華潤萬象生活(01209) 買入 38.4 綠城服務(02869) 買入 4.9 龍湖(00960) 買入 15 貝殼(02423) 買入 55.64

《經濟通通訊社25日專訊》人行最新引導商業銀行降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例，亦提到對內房發展商財務支持延長2026年年底。滙豐環球研究發表研究報告認為，措施為穩定市場，偏好華潤置地(01109)、龍湖(00960)、華潤萬象生活(01209)、綠城服務(02869)及貝殼(02423)，均予「買入」評級。該行指出，對二套房貸最低首付比例由25%降至15%感到驚喜，達歷史新低，可視為「房住不炒」定調有所改變的重要一步。另此前人行和金監總局出台的金融16條和經營性物業貸款兩項階段性政策，有效期將從今年年底延長到2026年年底，該行認為，反映政府由上而下對行業支持的持續性，亦有助紓緩市場對於缺乏政策支持憂慮，相信利好十一黃金周及其後內房銷售。另外，人行將優化保障性住房再貸款政策，此前創設的3000億元人民幣保障性住房再貸款中的人行資金支持比例將由60%提高至100%，增強對銀行、收購主體的市場化激勵，該行亦認為會加快行業去庫存步伐，以及鼓勵銀行資助合資格企業收購發展商現存土地儲備，甚至紓緩地方政府及受壓的發展商財務壓力。該行認為，貝殼為此輪政策支持中主要受惠者，由於其業務對一、二手物業均有覆蓋。不過，相信投資者仍有待各內房股公布更顯著的銷售數字改善及去庫存進程。(rh)。*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。