25/09/2024 12:19

滙豐研究對內銀股等最新評級及目標價 股份 評級 目標價 招行(03968) 買入 48.6港元 招行(滬:600036) 買入 46.1人民幣 建行(00939) 買入 7.5港元 港交所(00388) 買入 300港元

《經濟通通訊社25日專訊》人行推「組合拳」政策，滙豐環球研究發表研報認為是重新提高風險胃納，因此偏好招行(03968)(滬:600036)A、H股；建行(00939)(滬:601939)H股；港交所(00388)。對於人行最新將下調存款準備金率0.5個百分點等政策，旨在支持經濟成長、穩定資本市場、確保對受壓行業的信貸供應，該行認為標誌為今年5月支持政策的升級版本，分別反映利率優先於信貸增長的政策框架；向大型內銀注入新資本；將信貸寬限安排伸延至內房及中小企，或有助2024至26年銀行信貸成本。淨息差(NIM)就方面，該行分析指，銀行整體融資成本須隨之下調17至24個點子，以抵銷整體貸款利率下調20個點子以及傳統按揭利率下調50點子影響，但形容不易實現。為保障NIM，銀行需要停止活期存款轉移至定期存款；定期存款成本亦需大幅削減。該行重申，新措施旨提升經濟風險胃納，及配置更多資本至大型內銀。政策更關注利率而非信貸增長，貸款承銷標準可能惡化憂慮會有所紓緩。(rh)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。