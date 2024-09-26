25/09/2024 15:42

【傾力救市】摩通：港股反彈靠挾淡倉，美國大選前投資者仍審慎

《經濟通通訊社25日專訊》中國三大金融監管機構推出「組合拳」救市，包括降低存款準備金率(RRR)和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例、創設新政策工具支持股市等。摩通發表研究報告指，新政策宣布當天(24日)，港股全日沽空成交比例只有13.6%，不單低於上周日均15-22%，亦較2016年以來的日均水平，低一個標準差，認為這反映大市短線反彈由平淡倉所帶動。

由於疫後及國家隊入市兩次反彈都無疾而終，摩通相信，資金對大規模重新配置內地股票仍持審慎態度，特別是在美國大選以前，估計投資者熱切關注四點：(1)實質財政刺激政策；2)證明宏觀增長穩定的數據，包括樓市；3)更好地保護小股東的措施；以及4)具有穩定/經常性資金流入和較長期限損益目標的國家股權/房地產平準基金。摩通對今年底MXCN基準/牛市/熊市預測目標分別為60/65/52，而滬深300相應目標則為3500/3700/3250。(cl)



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