25/09/2024 17:47

《外圍焦點》美國公布8月新屋銷售

《經濟通通訊社25日專訊》聯儲局上周宣布減息半厘後，中國本周推出大規模刺激經濟政策，而美國總統拜登亦預告，還會進一步降息。華爾街投資情緒轉為樂觀，道指和標普500昨日（24日）再創新高。道指上漲83.57點或0.2%，報42208.22點。標普500上漲14.36點或0.3%，報5732.93點。納指上漲100.25點或0.6%，報18074.52點。港股方面，恆生指數收市報19129，升128點或0.7%，成交2548億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾參加一個圓桌會議。

數據方面，今晚10:00pm，美國公布8月新屋銷售，料由73.9萬降至70萬，月率料由10.6%逆轉至下滑5.3%。明日，德國公布7月零售銷售。

在美國，今晚公布業績的公司有:美光科技(MU)等。(wa)