25/09/2024 10:01

【傾力救市】滬深交易所擬修訂上市公司重大資產重組審核規則

《經濟通通訊社25日專訊》中證監昨日發布《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》之後，滬深交易所分別發布新修訂的上市公司重大資產重組審核規則並向社會公開徵求意見，意見反饋截至10月9日。

《意見》提出，對上市公司之間吸收合併，以及運作規範、市值超過100億元人民幣且信息披露質量評價連續2年為A的優質公司發行股份購買資產(不構成重大資產重組)，精簡審核流程，縮短審核註冊時間。

《意見》明確了簡易審核程序相關機制，對於符合簡易審核程序條件的重組交易，交易所基於中介機構的核查意見，在2個工作日內受理，受理後5個工作日內出具審核意見。交易所重組審核機構不進行審核問詢，無需就該交易提交併購重組委員會審議。

《意見》還設定了簡易審核程序的負面清單。一是上市公司或者其控股股東、實際控制人，中介機構或者其相關人員，在一定期限內受到證監會行政處罰或者交易場所紀律處分，或者存在其他重大失信行為；二是交易方案存在重大無先例、重大輿情等重大複雜情形。

為避免簡易審核程序被濫用，交易所將對相關重組交易加強事後監管，發現存在違反簡易審核程序相關規定行為的，按照相關規定從重處理。

市場人士表示，規則修訂後將精簡審核流程，縮短審核註冊時間。並購重組主渠道將進一步服務實體經濟提質增效，不斷提升市場活力，提高上市公司質量。(lc)