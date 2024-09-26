25/09/2024 12:30

【傾力救市】內銀內險連日造好，招行平保獲大行唱好可看高一線？

《經濟通通訊社25日專訊》內地昨日推出今年以來力度最強的政策「組合拳」救市，包括下調存款準備金率、存量房貸利率、創設新的貨幣政策工具等，內銀內險同受惠，今早延續昨日升勢繼續造好，其中招行(03968)及平保(02318)獲大行唱好，再飆逾半成，可看高一線？



*人行降準0.5個百分點年底或再降，下調七天期逆回購利率20點子*



人民銀行行長潘功勝昨日宣布多項重磅措施，包括近期將降準0.5個百分點，釋放長期流動性1萬億元人民幣，年底前可能擇機再降準0.25至0.5個百分點；同時降低政策利率，7天期逆回購操作利率將下調0.2個百分點至1.5%，預計帶動中期借貸便利(MLF)利率下調約0.3個百分點，預期貸款市場報價利率(LPR)、存款利率也將下行0.2至0.25個百分點。在支持房地產市場方面，銀行將下調存量房貸利率和統一房貸最低首付比例。人行表示，貨幣政策調整有幾點考量：一是要支持中國經濟穩定增長，二是推動價格的溫和回升，三要兼顧支持實體經濟增長和銀行業自身健康性的平衡，四是保持人民幣匯率合理均衡水平上基本穩定，還要注重與財政政策的協調配合。

本次利率調整對銀行淨息差影響總體中性。下調存量房貸利率將減少銀行利息收入，但也會減少提前還貸行為。降準相當於為銀行直接提供低成本資金運營，利率下降也可降低銀行資金成本。此外，預期LPR、存款利率會對稱下行，前幾輪引導存款利率下調的效果也在累積顯現。綜合考慮各項政策後，銀行淨息差將保持基本穩定。



*潘功勝：將創設新貨幣政策工具支持股市，研證券基金保險互換操作*



此外，潘功勝表示，將創設新的貨幣政策工具，支持股票市場發展，其中談到正在研究創設平準基金、證券基金保險公司互換便利操作，以及股票回購增持再貸款等。證券、基金、保險公司互換便利支持符合資格的證券、基金、保險公司使用自身擁有的債券、股票ETF、滬深300成分股作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產，將大幅提升相關機構的資金取得和股票增持。不過，機構透過這個工具所獲得的資金只能用於投資股票市場。而首期互換便利操作規模5000億人民幣，未來可視乎情況擴大規模，再增5000億人民幣，或者再來第三個5000億人民幣。

另國家金融監管總局局長李雲澤表示，支持符合條件保險機構，設立私募證券投資基金。下一步將繼續支持資本市場持續穩定健康發展，主要從三方面著手，包括擴大保險資金長期投資改革試點，支持其他符合條件的保險機構設立私募證券投資基金，進一步加大對資本市場的投資力度。此外，將督促指導保險公司優化考核機制，鼓勵引導保險資金開展長期權益投資。另外，會鼓勵理財公司、信託公司加強權益投資能力建設，發行更多長期限權益產品。



*摩通：人行釋放資金買股票是重要利好因素，內銀首選招行*



摩通發表研報指，內地實施一系列政策組合拳，人民銀行釋放長期流動性逾5000億人民幣以支持券商、保險企業及基金公司於市場購買股票，這是一個重要利好因素，並部分導致市場反彈。而內銀股價反彈是因為降息對盈利的淨負面影響低於3%，小於預期，加上房地產措施降低了不良貸款比率的形成。然而，在目前股價反彈之後，投資者或對國有內銀股先行獲利，並在銀行公布資本注入計劃更加明朗化之後重新作出檢視。內銀中首選招行，相信其收入和利潤有望在2025年回升，非利息收入亦有潛在上升空間。

滙豐環球研究稱，內地的新政策措施旨在刺激經濟的風險胃納，更多資本將分配於大型國有銀行，該行偏好招行、建行(00939)及港交所(00388)，認為它們為潛在風險胃納上升的主要受惠股。



*瑞銀：內險股可受惠市場情緒改善，看好平保財險*



瑞銀指，人行推出一系列刺激經濟措施，包括近期將存款準備金率下調50點子，釋放1萬億元人民幣流動性，為證券公司、基金公司及保險公司設立5000億人民幣互換便利額度。如果市場情緒持續改善，預期內險股可受惠於股權投資收益和估值提高。截至今年6月，部分上市保險公司的保險資金投資有9%至15%為上市股票，其中大部分透過損益按公允價值衡量(FVTPL)。雖然人行提出新的貨幣政策工具，但考慮到保險公司的流動資金已足夠，而且在管理償付能力或風險方面採取審慎態度，預期不會增加股權投資的槓桿。負債方面，料在流動性環境改善下，儲蓄型保險產品的回報往往比其他固定收益替代品更具吸引力，支持保險銷售。

不過，瑞銀指，降準對保險業來說是一把雙刃劍，雖然行業短期內將受惠於股票和其他刺激措施(如房地產)的潛在推動，但長遠而言，利率仍具挑戰。平保被認為是接近中國宏觀經濟的代表，因此處於捕捉市場趨勢的有利位置，料其今年營運利潤(OPAT)增長約10%，意味下半年反彈強勁，主要受資產管理分部改善推動，料其全年股息達2.44元人民幣，相當於6.7%股息率。長遠而言，偏好財險(02328)，因其財險業務對利率下行周期的抵禦能力較強，且周期性較低。



*熊麗萍：招行平保最受惠市場氣氛改善，股價落後較值博*



今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指今次中央組合拳救市有考慮銀行淨息差問題，降準就是希望往後LPR及存款利率也可下調，以抵銷銀行淨息差問題。此外，若現存房地產按揭利率也下降可釋放資金，因不會有人提早還款，銀行也可繼續收取貸款利息，淨息差未必會收得很窄。短期要看下一步會否下調存款利率，而新政策若能刺激市場消費或投資，可令資金釋放，銀行就不用一直只承擔定期存款利息，對利息收入及淨息差也有幫助。

熊麗萍續指，在內銀股中，之前對招行看法較有保留，因若投資市場氣氛不太好，對其淨利息收入影響比其他銀行明顯，加上其估值於一眾內銀中最高，故之前股價調整頗深。相反，現時市場氣氛正在改善，或者憧憬有更多政策利好股市，招行受惠程度反而較高，而其股價近兩日即使大升，計及除淨後仍落後，其他內銀撇除派息因素都已重上高位，故現時招行較值博，但買招行無疑較進取，要觀望政策對整體市場及經濟支撐的持續性。

至於內險股，熊麗萍認為平保股價較落後，國壽(02628)表現比它更好，太保(02601)更不在話下，一直表現較標青。其實，今次不論政策利好或市場投資氣氛好轉，對平保利好作用更大。平保表現除要看其保險業務外，也要看其銀行業務，之前即使擔心受銀行壞帳及淨息差問題拖累，另公司也有證券業務，而今次組合拳措施與其幾項業務都相關，股價有機會追落後，未有貨可優先考慮，最好回到40或41元才吼。

內銀內險股今早普遍繼續造好，招行半日升5.98%收報36.35元，工行(01398)升2.34%報4.81元，建行升3.04%報6.11元，中行(03988)升2.45%報3.77元，農行(01288)升2.6%報3.95元，交行(03328)升2.05%報5.98元，郵儲行(01658)升1.11%報4.57元。平保則升5.45%報42.55元，國壽升3.22%報13.46元，太保升0.84%報24.1元，人保(01339)升2.67%報3.46元，新華保險(01336)升4.12%報19.2元，財險升3.44%報11.44元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉