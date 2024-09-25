25/09/2024 10:28

匯豐向合資格中小企提供50億元預先批核信貸額度

《經濟通通訊社25日專訊》滙豐公布，持續增強對香港中小企的信貸支援，利用銀行龐大的內部數據，向合資格中小企客戶提供總額50億元的預先批核信貸額度。此外，客戶申請政府支持的「中小企融資擔保計劃」，可享高達1萬元的兩個月利息回贈及其他服務優惠，優惠期延長至今年年底。

今年3月，滙豐宣布推出一系列針對中小企的優惠和專門服務支援，以響應金管局支持中小企的措施，至今已有超過7000名滙豐客戶受惠於利息回贈、費用減免、新融資額度，以及各種還款寬限安排。隨著加息周期完結，企業重新考慮不同選項，滙豐再度推出新措施，進一步簡化中小企融資。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，滙豐無論在疫情期間或完結後，一直與商界並肩而行，為他們增強流動性及提供多元化融資方案，該行再次宣布推出新措施，務求幫助中小企提升財務實力以應對挑戰。透過提高中小企融資的透明度，客戶在考慮以貸款應付營運需要或發展業務時，可以根據更清晰的資訊作部署和決定，將繼續加強數據分析能力，幫助香港中小企透過更方便和容易的方式獲取融資及銀行服務。

匯豐指，由即日起，匯豐將主動通過不同電子渠道，陸續向合資格中小企客戶發出通知，讓他們了解目前可運用的預先批核信貸額度。企業最快可於申請後兩個工作天收到貸款資金，無需提供財務報表或抵押品，還款期長達五年。貸款方案簡單，最低貸款金額為5萬元，即使小微企業亦可藉此改善現金流。

另外，為幫助中小企應對持續的成本挑戰，匯豐將延長「中小企融資擔保計劃」優惠三個月，直至2024年12月31日。客戶成功申請「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品，可享高達1萬元兩個月利息回贈，以及以下現有優惠，包括高達5萬元擔保費回贈；豁免1萬元匯豐「智豐收」設置費用；以及兩個月自動轉賬交易費用回贈。(bi)