25/09/2024 13:00

【互聯互通】史美倫:互聯互通機制非常成功，未來有更多發揮空間

《經濟通通訊社25日專訊》今年是內地與香港股市互聯互通開展10周年，港交所(00388)董事會高級顧問史美倫表示，在互聯互通基礎上，將來仍有很多產品可以發掘，有更多空間可以發揮。

內地股票市場發展逾30年，1993年首隻H股來港上市。史美倫接受《香港電台》訪問時，提到當年任職香港證監會，並作為代表參與過籌劃建立H股在港上市架構及相關必備條款等。

她認為，H股來香港上市，將兩個市場打通，協助內地企業集資，2014年推出的互聯互通正是在這個基礎上進行，是一個大突破。機制至今10年，是非常成功的例子，兩地投資者可以互相投資對方市場，是雙贏方案。

香港一向是推動國家金融開放革的試驗田及防火牆。史美倫表示，香港未來角色及定位不變，而本港的國際化一定要不斷提升，因愈國際化，對國家價值愈大。(bi)