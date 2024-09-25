25/09/2024 20:06

《再戰明天》鮑威爾發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社25日專訊》鮑威爾發表講話，及美國公布耐用品訂單等數據，料為周四（26日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲央行全行委員會線上會議舉行。烏克蘭總統澤連斯基訪問華盛頓。周四本港時間9:30am，澳洲央行發表金融穩定評估報告。5:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在關於歐洲央行治理與風險文化指引的利益攸關者會議上致開幕詞；5:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾在該會議上主持小組討論。晚上9:10pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯主持有關央行監管和金融包容性的線上會議，邀請美聯儲理事庫格勒參加。9:15pm，美聯儲理事鮑曼就經濟前景和貨幣政策發表講話。9:20pm，紐約聯邦儲備銀行舉辦2024年公債市場會議，美聯儲主席鮑威爾發表預錄製講話；9:25pm，紐約聯儲總裁威廉姆斯發表講話。9:30pm，歐洲央行總裁拉加德在第八屆ESRB年會上致歡迎辭；9:45pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在該會議上發表主旨演講。



*本港公布進出口數據，新世界公布業績*



數據方面，周四德國公布7月零售銷售。2:00pm（本港時間．下同），日本公布8月工具機訂單。4:00pm，歐元區公布8月貨幣供應M3，年率升幅料由2.3%擴大至2.5%。4:30pm，香港公布8月出口，年率升幅料由13.1%收窄至11.5%；8月進口年率升幅料由9.9%收窄至9.4%；8月貿易收支料由負218億港元惡化至負232億港元。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數；第二季個人消費；8月耐用品訂單料由9.8%逆轉至下滑2.7%；連續申請失業救濟金人數料由182.9萬降至182.6萬；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬升至22.4萬。10:00pm，美國公布8月成屋待完成銷售，月率料由下滑5.5%改善至升1%。11:00pm，美國公布9月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數。

在本港，明日公布業績的公司有:新世界發展(00017)等。

此外，明日百樂皇宮(02536)將有基石投資者持股解禁。(wa)