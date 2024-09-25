25/09/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.22524 +3.548 一周 4.3 +3.976 兩周 4.28964 +8.44 一個月 4.04845 +2.666 兩個月 4.04988 +1.434 三個月 4.06196 +0.755 六個月 3.97375 +2.131 一年 3.96095 -0.965

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息幾乎全線微升，僅一年期回落。其中，隔夜息報4.22524厘，創逾三周新高，與樓按相關的一個月拆息亦連升四天，報4.04845厘，為8月21日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息連升三天，至4.06196厘，為9月12日後最高。長息方面，六個月拆息進一步升至3.97375厘，一年期則降至3.96095厘。港元匯價今早在7.7830-7.7881之間上落，最新報7.7877，較前收市價跌0.04%。人行推出組合拳措施刺激經濟，隔晚反映中國概念股表現的金龍指數急飆9.1%。離岸人民幣升穿7算，逾一年來首次。港股繼昨日急升753點重返萬九關後，今早裂口高開591點後回順，最新報19375，升375點。(cl)資料來源：香港銀行公會