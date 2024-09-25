25/09/2024 11:21
《港元利率》一個月拆息四連升，惟一年期利率回落
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息幾乎全線微升，僅一年期回落。其中，隔夜息報4.22524厘，創逾三周新高，與樓按相關的一個月拆息亦連升四天，報4.04845厘，為8月21日以來最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息連升三天，至4.06196厘，為9月12日後最高。長息方面，六個月拆息進一步升至3.97375厘，一年期則降至3.96095厘。
港元匯價今早在7.7830-7.7881之間上落，最新報7.7877，較前收市價跌0.04%。
人行推出組合拳措施刺激經濟，隔晚反映中國概念股表現的金龍指數急飆9.1%。離岸人民幣升穿7算，逾一年來首次。港股繼昨日急升753點重返萬九關後，今早裂口高開591點後回順，最新報19375，升375點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連升三天，至4.06196厘，為9月12日後最高。長息方面，六個月拆息進一步升至3.97375厘，一年期則降至3.96095厘。
港元匯價今早在7.7830-7.7881之間上落，最新報7.7877，較前收市價跌0.04%。
人行推出組合拳措施刺激經濟，隔晚反映中國概念股表現的金龍指數急飆9.1%。離岸人民幣升穿7算，逾一年來首次。港股繼昨日急升753點重返萬九關後，今早裂口高開591點後回順，最新報19375，升375點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.22524
|+3.548
|一周
|4.3
|+3.976
|兩周
|4.28964
|+8.44
|一個月
|4.04845
|+2.666
|兩個月
|4.04988
|+1.434
|三個月
|4.06196
|+0.755
|六個月
|3.97375
|+2.131
|一年
|3.96095
|-0.965
資料來源：香港銀行公會