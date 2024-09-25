25/09/2024 09:15

【提振內房】建行今日起下調存量房貸

《經濟通通訊社25日專訊》在人行宣布調整存量首套住房貸款利率之後，建設銀行(00939)(滬:601939)昨日發布存量住房貸款利率調整客戶問答稱，該行於25日將對符合調整條件的存量住房貸款進行統一批量調整，調整後的利率當日立即生效。同時，對於「二套轉首套」、執行固定利率或基準利率的存量房貸也可於當日申請利率調整。

除建設銀行外，工商銀行、中國銀行也發布公告，對「存量房貸利率調整」功能操作進行說明。據統計，目前包括6家國有銀行、9家股份制銀行以及5家城商行在內的20家國內系統重要性銀行均已官宣存量首套住房貸款利率的調整細則，調整範圍為8月31日前已發放和已簽訂合同但未發放的首套住房商業性個人住房貸款，或借款人實際住房情況符合所在城市首套住房標準的其他存量住房商業性個人住房貸款。(lc)