25/09/2024 16:07

【提振內房】甘肅平涼：明年大中專畢業生公積金買首套房，補1萬

《經濟通通訊社25日專訊》甘肅省平涼市住房和城鄉建設局發布《平涼市關於進一步促進房地產市場投資和消費的若干措施》，涉及取消新建商品住房銷售價格備案制度，實施稅收優惠政策，提高住房公積金貸款額度，實施大中專畢業生使用住房公積金補貼政策，鼓勵住房「以舊換新」等。文件明確，平涼市不再實行新建商品住房銷售價格備案制度。

文件提出，2025年1月1日起，參加平涼市靈活就業人員住房公積金制度的大中專畢業生，自取得畢業證3年(含)內(以畢業證書登記時間為準)，在平涼市行政區域內購買首套自住房屋並申請辦理住房公積金貸款的，市住房公積金中心給予1萬元(人民幣．下同)購房補助資金。

在提高住房公積金貸款額度方面，平涼市住房公積金最高貸款額度由60萬元提高至70萬元，多孩家庭或隴原人才持卡人最高貸款額度提高至80萬元，「商轉公」最高貸款額度參照住房公積金最高貸款額度執行，同時不超過商業銀行住房貸款餘額；住房公積金貸款額度提高至房屋總價的80%。(jq)