25/09/2024 14:08

《神州金融》建設銀行：個人黃金定期積存起點金額上調至700元

《經濟通通訊社25日專訊》建設銀行(00939)(滬:601939)今日發布公告稱，自9月27日9:10起，建設銀行個人黃金積存業務定期積存起點金額(包括日均積存及自選日積存)由600元(人民幣．下同)上調至700元。調整前已設置成功的定期積存計劃將繼續執行，不受影響。

據《財聯社》報道，這也是繼農業銀行(01288)(滬:601288)之後，下半年第二家因為金價狂飆而不得不調整積存金起購點的國有大行。繼年內近20次刷新歷史紀錄後，今日上午現貨黃金再創歷史新高，觸及2664美元/盎司關口。

9月18日，農業銀行發文稱，將該行存金通2號的購買起點將調整為隨金價（閉市期間的存金通買入價參考最近一個有效報價）浮動方式，交易遞增單位維持10元不變。

據了解，這已經是農業銀行和建設銀行在今年作出的二度調整。今年以來，已經有超10家大型銀行宣布上調積存金起購點，多集中在上半年。

建設銀行表示，後續不排除繼續調整積存金起購點。將持續關注黃金市場變動情況，適時對上述起點金額及限額進行調整，具體調整情況將通過中國建設銀行官方網站等渠道另行發布。

建設銀行還給出了風險提示，稱近期國內外貴金屬價格波動加劇，市場風險提升。請客戶提高個人黃金積存等貴金屬交易業務的風險防範意識，合理控制倉位，及時關注持倉情況和保證金余額變化情況，理性投資。(jq)