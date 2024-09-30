25/09/2024 14:51

【提振內房】湖北宜昌：取消新房銷售限價，不再集中新建安置房

《經濟通通訊社25日專訊》湖北省宜昌市人民政府辦公室印發《關於促進房地產市場平穩健康發展若干措施》，包括支持企事業單位以需定建、擴大住房保障覆蓋面、取消新建商品住房價格指導等6項措施。

其中，宜昌明確全市不再實行新建商品住房價格指導。此外，全市國有土地和集體土地原則上不再集中新建安置房。

據了解，今年以來，遼寧瀋陽、甘肅蘭州、河南鄭州、福建寧德、河南信陽等多地明確不再實施新建商品房銷售價格指導，即取消銷售限價。陽江、珠海、蕪湖等城市也優化了限價政策，如縮短備案價格調整時間間隔、取消樓層差價限制等。

業內專家普遍認為，取消新房銷售指導價會導致短期價格波動加劇，但從長期來看，房價將更能反映市場的真實供需情況，有利於房地產市場平穩健康發展。(jq)