25/09/2024 08:53

【傾力救市】金融資產投資公司股權投資試點範圍擴至京廣等18城

《經濟通通訊社25日專訊》國家金融監督管理總局24日發布通知，擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍，由上海擴大至北京、天津、上海、重慶、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、長沙、廣州、成都、西安、寧波、廈門、青島、深圳、蘇州等18個城市。同時適當放寬股權投資金額和比例限制。

根據《關於擴大金融資產投資公司股權投資試點範圍的通知》，對上海試點政策進行了調整：一是適當放寬股權投資金額和比例限制。將金融資產投資公司表內資金進行股權投資的金額佔公司上季末總資產的比例由原來的4%提高到10%，投資單隻私募股權投資基金的金額佔該基金發行規模的比例由原來的20%提高到30%。

二是進一步完善盡職免責和績效考核體系。指導金融資產投資公司按照股權投資業務規律和特點，落實盡職免責要求，完善容錯糾錯機制，建立健全長周期、差異化的績效考核體系。

金融監管總局表示，將指導五家金融資產投資公司（工銀投資、農銀投資、中銀資產、建信投資、交銀投資）認真落實相關政策措施，積極推動更多項目落地。同時，會同相關部門及時總結經驗，不斷優化配套政策，繼續研究擴大試點城市範圍，切實推動試點工作取得實效。(ct)