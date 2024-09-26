25/09/2024 11:50

【傾力救市】交銀國際：人行新工具是股市定向寬鬆版，赤字率或升

《經濟通通訊社25日專訊》為提振中國股市，活躍資本市場，人民銀行出新招，創設新的政策工具：一是創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力；二是創設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購、增持股票。

交銀國際發表報告指，兩項工具類似於歐央行的LTRO與美聯儲的貼現窗口DiscountWindow政策工具，但又有所不同，歐央行的LTRO不是直接面向證券、基金、保險，但是核心理念類似，即通過資產質押為金融機構提供流動性，歐洲央行向銀行提供長期低息貸款，銀行則可以將其國債或其他高評級證券資產作為抵押；而美聯儲的貼現窗口則是銀行可以通過資產質押（如國債或MBS）向美聯儲獲取資金。



*證券基金保險互換便利是以券換券，不會擴大基礎貨幣*



報告指，人行這兩項舉措更類似於LTRO以及貼現窗口的中國股市定向寬鬆版。另外需要強調的是現行《人民銀行法》規定，人行不得直接向非銀金融機構提供貸款，因此證券、基金、保險公司互換便利採用的是以券換券的方式，並不會擴大基礎貨幣。

人行在當前時刻推出新政策工具，一方面有望提升非銀金融機構的融資能力、以及上市企業回購、增持股票能力，有望為股市注入更多活力，從而提振資本市場信心，通過財富效應傳導，改善居民收入預期。

交銀國際預計後續應有更多積極財政政策出爐，包括增發國債、提高赤字率等，從而促進內需改善，並推動內外需更加均衡，完成全年經濟工作目標。(ct)