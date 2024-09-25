25/09/2024 12:09

【傾力救市】標普：人行措施或擠壓中資銀行淨息差，存款利率需降

《經濟通通訊社25日專訊》人行、金監總局、中證監昨日聯合公布一系列重磅政策以刺激經濟，當中人行預告近期將下調存款準備金率0.5個百分點；年底將視情況或進一步降準0.25-0.5個百分點；7天逆回購操作利率從1.7%降至1.5%；降低存量房貸利率，預計平均降幅0.5個百分點左右。

標普全球評級發表報告指出，人行宣布的刺激措施可能會擠壓中資銀行的淨息差(NIM)，這些措施可以將銀行的淨息差收窄約20個基點，令內地銀行的資產回報率下降約14個基點。

報告指，措施並對按揭貸款質素造成壓力，考驗銀行的融資成本管理和承銷能力，部分銀行可能會出現獲利能力下降和資產質素下降的情況。對於低線城市的區域銀行來說，這一點尤其明顯，因對這些銀行較弱的房地產市場曝險較大。

報告又指，平均存款利率需要下降約25個基點才能抵消影響。預計內地銀行將降低存款利率，以緩衝貸款利率下調的影響。這對於一些存款基礎較弱或融資和流動性監管緩衝較低的銀行來說，或是一個挑戰。(ct)