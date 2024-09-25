25/09/2024 09:32

【聚焦人幣】人幣即期開市升372點報7.0013，離岸曾破7

《經濟通通訊社25日專訊》昨日中國推出新一輪金融政策大禮包，風險偏好升溫，助力人民幣市場價大漲。人民幣兌一美元中間價今報7.0202，較上個交易日升308點子，四連升，再創去年5月22日以來近一年半新高，上個交易日報7.0510。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早大幅高開372點子，報7.0013，上個交易日即期匯率收盤報7.0385。

美元指數即將跌破100大關，離岸人民幣兌美元(CNH)大漲，曾升破7.0關口，為去年5月以來首次。

為提振經濟，穩定市場，中國三大金融監管部門「一把手」昨日罕見聚首，共同送出金融政策大禮包。人民銀行宣布將於近期降準、降息，將存量房貸利率降低至新貸款利率附近；股市方面，人行將首次創設支持股市的貨幣政策工具，中證監則將發布推動長期資金入市、鼓勵併購重組的文件。(sl)