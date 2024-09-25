25/09/2024 16:54

【聚焦人幣】人幣即期收升167點報7.0218，續刷近年半高

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早大升逾370點逼近7算，但隨後升幅收窄，收報7.0218，較上個交易日4時30分收盤價升167點子，兩連升，創去年5月17日以來近一年半新高，全日在7.0012至7.0249之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)今早更曾升破7.0關口，創去年5月以來高位，惟目前跌88點子，報7.0205。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0202，較上個交易日升308點子，四連升，再創去年5月22日以來近一年半新高，上個交易日報7.0510。

交易員指出，中國金融刺激政策大禮包提振市場情緒，而且外部美元表現疲軟，短期人民幣料仍偏強。他們並表示，市場繼續消化政策刺激帶來的利好，同時美聯儲連續大幅降息預期有所升溫，內外部環境均對人民幣走勢更加友好，國慶假期前有望維持這波強勁勢頭。

渣打銀行報告指出，中國國內利率將因降息速度加快而進一步下探；但由於風險情緒改善，美元兌人民幣可能跌破7.0。

招商銀行資金營運中心觀點認為，短期內關注股市情緒與結匯情緒形成共振，令人民幣進一步升值的可能。(sl)