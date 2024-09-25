25/09/2024 10:17

【聚焦數據】首8月廣東工業增加值增5%，工業機器人產量增三成

《經濟通通訊社25日專訊》廣東省統計局公布，1-8月，廣東全省規模以上工業增加值2.6萬億元(人民幣．下同)，同比增長5.0%，弱於全國水平的5.8%。分門類看，採礦業增加值增長3.9%，製造業增長5.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.2%。

重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長16.9%，拉動全省規模以上工業增長3.9個百分點；電氣機械和器材製造業增長3.1%，增速比1-7月提高0.1個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業增長10.0%，化學原料和化學製品製造業增長4.1%，電力、熱力生產和供應業增長6.8%。

高技術產品產量保持快速增長，新能源汽車、智能手機、集成電路、工業機器人產量分別增長25.0%、17.4%、27.7%、33.7%。



*商品房銷售面積降幅收窄至28.5%*



1-8月，全省固定資產投資同比下降2.9%。扣除房地產開發投資，固定資產投資增長4.4%。設備更新效果持續顯效，設備工器具投資增長22.6%，其中工業設備工器具購置投資增長23.6%。工業投資增長11.6%，其中工業技改投資增長12.4%，製造業投資增長12.1%。

新動能投資快速增長，先進製造業投資增長14.2%，其中裝備製造業投資增長17.7%；高技術製造業投資增長17.2%，其中電子及通信設備製造業投資增長21.9%。基礎設施投資下降0.7%，其中，鐵路運輸業投資增長13.6%，電力、熱力生產和供應業投資增長7.1%，清潔能源投資增長10.1%。房地產開發投資下降17.5%，商品房銷售面積下降28.5%，降幅比1-7月收窄0.6個百分點。



*社會消費品零售總額逾3萬億增0.8%*



1-8月，全省社會消費品零售總額3.12萬億元，同比增長0.8%。按經營單位所在地分，城鎮市場消費品零售額增長0.4%，鄉村市場零售額增長3.9%。按消費類型分，商品零售、餐飲收入分別增長0.5%、3.0%。基本生活類和部分消費升級類商品零售增長較快，限額以上單位糧油、食品類、飲料類、煙酒類、日用品類商品零售額分別增長10.8%、8.7%、3.1%、3.8%；體育、娛樂用品類，化妝品類分別增長8.2%、7.4%。限額以上單位通過公共網絡實現商品零售同比增長3.5%，增速比限額以上單位商品零售快5.7個百分點。

1-8月，全省居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.1%，漲幅與1-7月持平。8月份，CPI同比持平。(sl)