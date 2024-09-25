25/09/2024 11:34

【聚焦數據】去年中國對外直接投資佔全球逾一成，連續12年第三

《經濟通通訊社25日專訊》商務部、國家統計局和國家外匯管理局聯合發布《2023年度中國對外直接投資統計公報》，指2023年中國對外直接投資主要呈現以下特點：

一是投資規模繼續保持世界前列。2023年，中國對外直接投資流量1772.9億美元，較上年增長8.7%，佔全球份額的11.4%，較上年提升0.5個百分點，連續12年列全球前三，連續八年佔全球份額超過一成。2023年末，中國對外直接投資存量2.96萬億美元，連續七年排名全球前三。

二是境外企業覆蓋全球超過80%的國家和地區。截至2023年底，中國境內投資者共在全球189個國家和地區設立境外企業4.8萬家，其中，在共建「一帶一路」國家設立境外企業1.7萬家。2023年，多數境外企業盈利或持平。

三是投資領域持續多元，近八成投向四大領域。2023年，中國對外直接投資涵蓋了國民經濟的18個行業門類，其中流向租賃和商務服務、批發零售、製造、金融四個領域的投資佔全年總量近八成。對建築業、信息傳輸/軟件和信息技術服務業投資增長較快，增速分別為97.2%、34.9%。



*去年對非洲投資近40億美元，為上年的2.2倍*



四是對亞洲和非洲投資快速增長，對共建「一帶一路」國家直接投資增長三成。2023年，中國對外直接投資近八成流向亞洲，比上年增長13.9%，其中對東盟投資251.2億美元，增長34.7%。對非洲投資39.6億美元，是上年的2.2倍。2023年，對共建「一帶一路」國家直接投資407.1億美元，較上年增長31.5%，佔當年對外直接投資流量的23%。

五是互利共贏效果顯著，對世界經濟貢獻日益凸顯。2023年，對外投資帶動中國貨物進出口2731億美元，增長6.4%，佔同期中國貨物進出口總值的4.6%，境外企業實現銷售收入3.5萬億美元，向投資所在地納稅753億美元，年末境外企業員工總數近430萬人，其中六成為外方員工。(sl)