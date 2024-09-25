25/09/2024 12:15

【人行操作】官媒：MLF與逆回購分開公布，體現與政策利率差異

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行今日下調MLF(中期借貸便利)利率30個基點至2%，人行主管媒體《金融時報》發文稱，「這是昨日央行行長潘功勝在新聞發布會宣布近期將降準、降息的安排後，第一個下行的市場化利率」，並指以往MLF操作結果與當天公開市場逆回購操作合併發布，此次MLF操作「另起爐灶」並提前發布在中期借貸便利欄目下，進一步體現與政策利率--7天期逆回購操作利率的差異，推動MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。



*首公布MLF投標價格，提高操作透明度*



《金融時報》並提到，人行首次公布MLF投標價格，操作透明度進一步提高。這反映了不同機構對於中長期資金需求的差異，也與人行行長潘功勝在6月陸家嘴論壇講話中提到的「提高貨幣政策透明度」一脈相承。

人行今早8時30分公告稱，今日開展3000億元(人民幣．下同)MLF操作，期限一年，最高投標利率2.30%，最低投標利率1.90%，中標利率2.00%。操作後，MLF餘額為68780億元。今日MLF操作規模較本月15日到期的5910億元減少約一半，利率則較前一次的2.3%下降30個基點。

隨後人行在9時20分公告，今日開展了1965億元14天逆回購操作，利率持平1.85%。因今日有5682億元逆回購到期，加上稍早開展的3000億元MLF操作，全口徑計今日淨回籠717億元。(sl)