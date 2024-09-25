25/09/2024 09:00

【美國減息】人行推金融政策提振經濟，刺激美國上市中概股急升

《經濟通通訊社25日專訊》中國人民銀行宣布大規模刺激計劃之後，投資者加大對中國股票反彈的押注，美股市場中概股集體大升。

騰訊音樂(US.TME)、BOSS直聘(US.BZ)升逾14%，嗶哩嗶哩(US.BILI)升逾11%。此外，京東(US.JD)升逾9%，理想汽車(US.LI)、拼多多(US.PDD)升逾8%，蔚來(US.NIO)、小鵬汽車(US.XPEV)升逾7%，網易(US.NTES)、百勝中國(US.YUMC)、阿里巴巴(US.BABA)升逾6%。

此外，投資者亦大舉買入在美上市證券的看漲期權。iShares安碩中國大型股ETF(代碼FXI)的看漲期權成交量飆升至2月份以來最高。押漲10%的1個月期合約對押跌10%的合約溢價躍升至2015年以來最高，此前8月初還處於深度折價。

日內最大的一筆交易中，一名投資者斥資675萬美元買入期權，有權在11月中旬之前以33美元的價格買入1500萬股，押注至少再漲12%。

Xtrackers嘉實滬深300中國A股ETF(代碼ASHR)和拼多多ADR等證券的看漲期權亦出現買盤，這種買盤亦擴散到新興市場基金。iShares安碩MSCI新興市場ETF(代碼EEM)看漲期權成交量躍升至正常水平的四倍多，投資者買入執行價為50美元的看漲期權，對應逾1300萬股，12月到期，比現價高出約11%。(rc)