25/09/2024 10:50

【美國減息】新興市場股票收於兩年多高點，受美國減息預期提振

《經濟通通訊社25日專訊》新興市場股市周二(24日)升至兩年半以來的最高水平，此前中國推出經濟刺激措施，另外美國消費者信心意外下降增強市場對聯儲局再次大幅減息的預期。

MSCI新興市場股票指數收市上漲1.9%，連續第四天走高。MSCI新興市場貨幣指數上漲0.2%，其中巴西和智利貨幣漲幅最大，因為中國經濟增長有望支撐拉美大宗商品出口的價格。

世界大型企業聯合會的美國消費者信心指標創下2021年8月以來的最大跌幅，此外美國一項製造業數據也下降。Cooperatieve Rabobank的跨資產策略師Christian Lawrence表示，數據引發聯儲局今年可能再次減息0.5厘的預期，支持對孳息率較高資產的需求。(rc)