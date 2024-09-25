25/09/2024 15:59

【俄烏開戰】美國對俄羅斯的制裁提振哈薩克的人民幣和盧布交易

《經濟通通訊社25日專訊》知情人士透露，愈來愈多俄羅斯銀行和公司選擇哈薩克進行外匯業務，以和中國進行支付，因為美國的制裁使他們在國內進行操作變得過於複雜。

今年6月，美國總統拜登施加一系列措施，將俄羅斯進一步孤立於國際金融體系之外。這些限制瞄準了莫斯科的主要貨幣交易所，也增加了繼續與俄羅斯開展業務國家的銀行遭受所謂的二級處罰的風險，導致與中國和土耳其等貿易夥伴的往來付款被延遲或破壞。

隨著愈來愈多的俄羅斯進出口交易現在通過其他地方的中介機構進行結算，哈薩克證券交易所的人民幣和盧布交易激增。根據哈薩克央行的數據，從6月到8月哈薩克堅戈兌人民幣和俄羅斯貨幣的月均交易額，分別較今年前5個月增長逾一倍，至8.93億元人民幣（1.27億美元）和860億盧布（9.25億美元）。

此外，知情人士稱，其他鄰國的銀行也在通過哈薩克的同行進行人民幣交易，包括人民幣兌盧布和人民幣兌美元。許多交易是由哈薩克的銀行在其客戶中撮合買家和賣家進行結算，此類交易沒有進入官方統計數據。(rc)