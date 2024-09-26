26/09/2024 17:47

《外圍焦點》鮑威爾發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社26日專訊》投資者對美國經濟前景態度謹慎，美股昨日普遍下跌，且盤中大部分時間陷波動。道指下跌293.47點或0.7%，報41914.75點。標普500下跌10.67點或0.2%，報5722.26點。納指基本持平，報18082.21點。港股方面，恒生指數收市報19924，升795點或4.2%，成交3029億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:10pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯主持有關央行監管和金融包容性的線上會議，邀請美聯儲理事庫格勒參加。9:15pm，美聯儲理事鮑曼就經濟前景和貨幣政策發表講話。9:20pm，紐約聯邦儲備銀行舉辦2024年公債市場會議，美聯儲主席鮑威爾發表預錄製講話；9:25pm，紐約聯儲總裁威廉姆斯發表講話。9:30pm，歐洲央行總裁拉加德在第八屆ESRB年會上致歡迎辭；9:45pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在該會議上發表主旨演講。10:30pm，美聯儲理事庫克參加「人工智能和勞動力發展」圓桌討論。27日凌晨12:00am，歐洲央行執委施納貝爾在德國政黨基民盟(CDU)的經濟委員會發表講話。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.1%降至2.5%；第二季個人消費料由1.5%升上2.9%；8月耐用品訂單料由9.8%逆轉至下滑2.7%；連續申請失業救濟金人數料由182.9萬降至182.6萬；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬升至22.4萬。10:00pm，美國公布8月成屋待完成銷售，月率料由下滑5.5%改善至升1%。11:00pm，美國公布9月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負3惡化至負5。

在美國，今晚公布業績的公司有:好市多(COST)（亦稱開市客）等。(wa)