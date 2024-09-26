26/09/2024 07:50

《國金頭條》投資者對前景趨謹慎，美股受壓標普500止步兩連漲

《經濟通通訊社26日專訊》投資者對美國經濟前景態度謹慎，美股周三（25日）普遍下跌，且盤中大部分時間陷波動。標普500指數收市止步兩連漲。

道指下跌293.47點，或0.7%，報41914.75點。標普500下跌10.67點，或0.2%，報5722.26點。納指基本持平，報18082.21點。

分析指，在聯儲局上周降息50基點後，經濟增長擔憂持續存在，交易員仍在尋找新的市場催化劑。美光股價盤後上漲逾10%，得益於對人工智能設備的需求，這家美國最大電腦內存晶片製造商，給出了強勁業績預測。

惠普股價上漲，此前在跡象顯示企業伺服器回暖，巴克萊將對該公司的評級從平配上調至超配。通用汽車下跌，早前摩根士丹利下調對該汽車製造商評級至低配。



*美元兌日圓漲1.1%*



美元反彈，美匯指數漲0.68%，至100.91。盤中曾跌至2023年7月以來最低，報100.21。美元兌日圓漲1.1%，至144.74。典央行降息25個基點，美元兌瑞典克朗上漲1%，至10.1956。

美元兌挪威克朗漲1.7%，至10.5859。歐元兌美元跌0.5%，至1.113。美元兌瑞郎漲0.8%，至0.85。澳元兌美元下跌1%，至0.6823。

金價再創新高，現貨金漲0.2%，至每盎司2662美元，盤中觸及2670.43美元的歷史高位。有跡象顯示利比亞的石油供應問題有望緩和，紐約期油下跌2.6%，結算價報每桶69.69美元。布蘭特期油下跌2.3%，結算價報每桶73.46美元。(jf)