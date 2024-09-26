26/09/2024 14:03

【國際要聞】日本自民黨明選黨魁，三大候選人貨幣政策取向受關注

《經濟通通訊社26日專訊》日本執政黨即將於周五（27日）投票選出一位新黨魁，並勢將成為下一任首相，交易員正在為日圓以及出口商、銀行股可能受到的影響做準備。此外，新領導人對盟友美國和最大貿易夥伴中國的外交政策也備受關注。

自民黨黨魁選舉參選人數，達到創紀錄的9人，不過最引人矚目的候選人已縮小到三位領先者，包括資深政客石破茂、前首相小泉純一郎之子小泉進次郎，兩人在貨幣政策上都被視為相當鷹派。以及高市早苗，如果當選將成為日本首位女首相，她的立場是希望將利率保持低位。

分析指，選舉結果對日本央行貨幣政策的影響將是首要關注重點，岸田文雄的卸任被視為給央行繼續收緊政策掃清道路。儘管日本央行獨立於政府，但往往也面對政治層面的壓力。Rayliant Global Advisors資產組合負責人Phillip Wool說：「無論誰獲勝，我認為日本央行將不得不習慣於政客更頻繁地發聲，以試圖影響央行。」



以下是投資者關注的主要內容：



*石破茂*



外界認為石破茂支持日本央行繼續逐步收緊貨幣政策，以提振日圓。交易員擔心這可能會抑制股市的全面漲勢，此前日股已觸及紀錄高位。



*小泉進次郎*



43歲的小泉進次郎是最年輕的競選者，如果當選，預計他將在很大程度上延續岸田文雄的政策路線，並支持加息。



*高市早苗*



高市早苗一直是寬鬆貨幣政策的堅定擁護者，她本周早些時候表示，「現在加息是愚蠢的。」她支持前首相安倍晉三的寬鬆政策綱領。(jf)