26/09/2024 17:17

【傾力救市】華創證券：政治局會議超預期，配套政策將加速落地

《經濟通通訊社26日專訊》中央政治局今日召開會議，要求有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

華創證券金融團隊分析指，今日召開的政治局會議討論經濟問題，體現高層對經濟問題的重視，且會議內容涉及財政、貨幣、地產、消費、民生等系列市場高度關注問題，回應市場關切、會議時間點和內容定調均超此前市場預期。

華創證券表示，會議的內容體現了貨幣財政齊發力，多措並舉扭轉市場預期，直面回應市場關注的財政及地產政策，後續相應配套政策會加速落地。基於這些，可以對後續經濟的信心和預期更樂觀，貨幣政策方面，降準配合降息配合存量按揭利率調整落地，政策力度、節奏超預期。財政政策方面，關注年內超長期特別國債和地方政府專項債發行情況，關注後續增量財政政策落地。(lc)