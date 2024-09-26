26/09/2024 19:30

【傾力救市】范卓雲：內地組合拳救市規模超預期，看好高息國企股

《經濟通通訊社26日專訊》滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指，內地政府周二(24日)聯合推出綜合刺激經濟方案的「組合拳」，反映政府更迫切以緩解通縮風險和恢復市場信心，採取更積極的寬鬆貨幣政策，規模和步伐超出市場預期。

她認為，於「組合拳」中把二套房首付比率出乎意料由25%降至15%，與首套房的房貸一致，可能預示房地產政策可能出現變化，由過往長期強調「房住不炒」的立場，轉而歡迎投資者入市購房。保障性住房再貸款便利規模提高至3000億元人民幣，應有助加快未售住房的去庫存步伐。



*對中港股市持中性觀點，看好高息國企股*



她對內地和香港股票保持中性觀點，並認為估值偏低的優質行業龍頭提供短期反彈機遇。而恒指估值存在大幅折讓，她看好優質高息國企股，以及盈利穩健和估值遠低於環球同業的藍籌科網龍頭企業。香港市場方面，她看好保險、電訊和公用事業板塊內估值偏低的高息股，以及個別超賣但財務狀況穩健的房地產發展商。



*中國國債收益率下行空間有限*



債券方面，她預計中國長期低息環境將為內地投資級別債券提供支持，但10年期中國國債收益率目前處於2%歷史低位，下行空間有限，故維持對中國人民幣債券和主要貨幣債券的中性觀點，以及維持美元兌人民幣的中性觀點，於本年底預測為7.2。(hp)