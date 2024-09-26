26/09/2024 16:33

《本港經濟》8月出口升6.4%遠遜預期，進口升7.9%

《經濟通通訊社26日專訊》政府統計處公布，今年8月份本港整體出口貨值為3813億元，按年增加6.4%，遠較7月升13.1%及市場預期升11.5%遜色，升幅亦為今年3月以來最少。8月進口貨值4144億元，按年升7.9%，亦比7月升9.9%及市場預測升9.4%為低。今年8月份錄得有形貿易逆差331億元，相等於商品進口貨值的8%。



*首八個月出口貨值升11.5%*



今年首八個月的商品整體出口貨值較2023年同期上升11.5%。同時，商品進口貨值上升8%。今年首八個月錄得有形貿易逆差2160億元，相等於商品進口貨值的6.8%。



*政府：香港的出口表現可望維持正面*



政府發言人表示，今年8月商品出口貨值按年穩健增長。輸往內地、美國及歐盟的出口錄得不同程度的升幅，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。展望未來，儘管地緣政治緊張局勢和貿易磨擦將會帶來風險，倘若外部需求繼續維持穩定，香港的出口表現應該可以維持正面。政府會密切留意情況。



*8月輸往內地貨值升12.9%*



今年8月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升9.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升27.0%）、馬來西亞（升23.7%）、泰國（升15.3%）、菲律賓（升14.5%）和中國內地（升12.9%）。另一方面，輸往印度（跌20.5%）和新加坡（跌14.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是瑞士（跌62.0%）和英國（跌46.2%）。



*首八個月輸往美國貨值升15.2%*



今年首八個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是泰國（升28.3%）、越南（升23.8%）、內地（升18.9%）、美國（升15.2%）和阿拉伯聯合酋長國（升4.8%）。另一方面，輸往印度（跌10.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。(cl)